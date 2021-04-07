أسعار الذهب العالمية تنخفض خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها بختام جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.36%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بلومبرج، سجل سعر الأوقية 1737.05 دولار في تمام الساعة 10:25 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1743.27 دولار بختام جلسة أمس.