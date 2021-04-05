ساويرس: نأمل في اكتشاف "ذهب" في المنطقة التي فزنا بها في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه يأمل في أن يتم اكتشاف الذهب في المناطق التي فازت بها شركة التعدين التابعة له في المزايدة التي طرحتها وزارة البترول مؤخرا.

وقال إنه في حال تم اكتشاف معدن سيتم ضخ استثمارات جديدة في عملية التعدين والاستخراج، لكن "لو ملقيناش حاجة مش هنحط أي دولار".

وكانت شركة "AKH gold" التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضمن الشركات التي فازت بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب التي طرحتها مصر العام الماضي.

ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة في فبراير الماضي 4 عقود بإجمالي استثمارات حوالي 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية، بحسب بيان سابق من وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويستهدف نجيب تنمية أعماله في مجال التعدين عن الذهب في مصر تماشيا مع نمو أعمال شركته بأفريقيا.

وقال ساويرس، في مؤتمر حابي اليوم، إنه يعمل في هذا المجال خارج مصر منذ 8 سنوات وأصبحت شركته إنديفور للتعدين من أكبر عشر شركات على مستوى العالم.

وكانت وزارة البترول أعلنت في نوفمبر الماضي فوز 11 شركة عالمية ومصرية بمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية التي طرحتها الوزارة في مارس الماضي.

وقال الوزارة إن الشركات الفائزة بينها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، أبرزها (سينتامين، وميداف، وبارك جولد، والعبادي، وريد سي ريسورسيز، ومناجم النوبة، وشمال أفريقيا، وبي تي جولد، ولوتس جول، وAKH gold).