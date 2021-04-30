الذهب يعود للارتفاع في مصر خلال تعاملات الجمعة

12:55 م الجمعة 30 أبريل 2021
الذهب يعود للارتفاع في مصر خلال تعاملات الجمعة

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد سعر الجرام جنيهين مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 776 جنيها مقابل 774 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 889 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6208 جنيهات.

وكان تقرير للمجلس العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما واصل الارتفاع للربع الثالث على التوالي (عند المقارنة ربع السنوية).

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر أمس والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 7.1 طن مقابل نحو 6.9 طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا