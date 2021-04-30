أسعار الأسماك الجملة بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

وسجل سعر الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا يتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و25 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.