رئيس الهيئة: البريد يشهد طفرة نوعية في شكل ومضمون الخدمات المالية الرقمية

كتبت- منال المصري:

قال شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الدولة تسعى إلى تنمية دور البريد المصري لتقديم خدمات مالية رقمية بما لها مردود إيجابي على التنمية والإنتاج والاقتصاد القومي.

وأضاف، في كلمته في مؤتمر الشباب والبنوك الأول التي تنظمه بنكرز لاونج أكاديمية، وألقاها بالنيابة عنه إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي، أن البريد يشهد طفرة نوعية في شكل ومضمون الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها للجمهور من خلال استراتيجية واضحة بدأت بتحديث بنيته التحتية الرقمية وبما يمتلكه من انتشار جغرافي يصل لأكثر من 4 آلاف مكتب منتشرة على مستوى المحافظات وداخل المدن والقرى.

وأكد أن البريد يقدم خدماته لجميع المواطنين علي مستوى الدولة كما دشنوا خطة طموحة للتوسع في الخدمات الرقمية؛ باعتباره أحد الأطراف القوية لدعم استراتيجية الدولة مصر الرقمية لنشر ميكنة المدفوعات.

وأضاف أن التوسع في الخدمات الرقمية أسهم في توصيل الخدمات المالية بطريقة سهل وبسيطة وخاصة لشريحة العملاء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم تنظيم المؤتمر رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وبحضور بعض من مسؤولي البنوك.