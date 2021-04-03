أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على تراجع طفيف

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على انخفاض طفيف بلغ نسبته 0.03%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1728.8 دولار في نهاية تعاملات أمس والأسبوع الماضي.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.