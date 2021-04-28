بعد هبوط كبير.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم

04:30 م الأربعاء 28 أبريل 2021
بعد هبوط كبير.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب هبطت في تعاملات صباح اليوم 7.5 جنيه للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 774 جنيهًا، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 889 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا، عوضت أسعار الذهب جزء من خسائرها وعادت للارتفاع مرة أخرى، وسجل سعر الأوقية 1773.7 دولارا، في الساعة 4:19 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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