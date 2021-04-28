البورصة: إجازة رسمية من الغد وحتى الاثنين المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها قررت وقف التداول بدءًا من غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.

وأوضحت البورصة في بيانها، إن يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 سيكون إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويكون يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما اعتبرت البورصة، يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم.

ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021ـ وفقا للبيان.

وكانت الحكومة، أعلنت اليوم، اعتبار الخمسة أيام من الخميس وحتى الاثنين المقبل، عطلة رسمية.