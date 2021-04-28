هبوط أسعار الذهب بمصر وخسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، وهبط الجرام الواحد 7.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 774 جنيهًا مقابل 781.5 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 885 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6192 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل 9.9 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.56%؛ ليسجل سعر الأوقية 1766.6 دولار، في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.