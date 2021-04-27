ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:10 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10528 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.74%، إلى مستوى 10525 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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