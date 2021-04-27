تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

09:54 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1780.6 دولار، في تمام الساعة 9:14 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات جلسة أمس نحو 1881.3 دولار، بحسب بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمي

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