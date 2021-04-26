16 % زيادة في مخصصات الصحة بمشروع موازنة العام المقبل (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 16.3% مقارنة بما هي عليه في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة والصادر أمس الأحد، سجلت مخصصات قطاع الصحة (ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة) نحو 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 93.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.

وقالت وزارة المالية في البيان المالي إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بمشروع موازنة العام المقبل، حيث تبلغ مخصصات الصحة 275.6 مليار جنيه بزيادة 17.1 مليار جنيه عن العام الحالي.

وأضافت أنه تمت زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عددا أكبر من المحافظات.

وذكرت الوزارة أن الموازنة تتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

وأوضحت أن مشروع موازنة السنة المالية المقبلة مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك العاملين بقطاع الصحة، ومنها تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو نصف مليار جنيه.

ومن بين هذه المزايا في قطاع الصحة تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ضمن التقسيم الوظيفي للموازنة في 5 سنوات تتضمن المدرج في مشروع الموازنة المقبلة وأيضا المدرج بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.