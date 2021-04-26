البريد يكشف حقيقة فتح باب التعيينات الجديدة بالهيئة

كتب-علاء حجاج:

حذرت الهيئة القومية للبريد من الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسم البريد المصري.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه في الأونة الأخيرة ظهرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج وتدعي عن فتح باب التقدم لتعيينات جديدة في الهيئة القومية للبريد.

وتابعت الهيئة "لذا نوجه عناية السادة المواطنين إلى أن هذه الصفحات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة وأن هذه الإعلانات كاذبة ولا توجد أي تعيينات بالهيئة القومية للبريد".

وأضاف البيان: "نوجه عناية السادة المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال".