رغم ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب في مصر تستقر اليوم الاثنين

12:27 م الإثنين 26 أبريل 2021
رغم ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب في مصر تستقر اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 4.21 دولار في الأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.24%؛ ليسجل سعر الأوقية 1781.41 دولار، في الساعة 12:14 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

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