السويدي للتجارة والتوزيع توقع عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 870 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة السويدي للتجارة والتوزيع، شراكة مع شركة Hitachi ABB وشركة ABB lwv، عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 870 مليون جنيه.

وأضافت مجموعة السويدي إلكتريك، في بيان مرسل للبورصة اليوم الاثنين، أن العقد وقع أمس الأحد، بين شركة السويدي للتجارة والتوزيع لإنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد لشبكة النقل لمنطقة الدلتا ( DRCC) بنظام تسليم المفتاح.

وتبلغ نسبة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع 439 مليون جنيه من المشروع، وسيتم تنفيذ في 107 محطات تقع في 12 موقعا

( أغا- المنزلة، السلام، القليوبية، بنها الجديدة، جنوب طنطا، ميت غمر القديمة، ميت غمر الجديدة، بين القناطر، طنطا).

وبحسب البيان، فإن المشروع يأتي ضمن الخطة القومية للنهوض بشبكة الكهرباء ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

وقالت الشركة في البيان، إنه سيتم تنفيذ العقد خلال 24 شهرا من استلام الدفعة المقدمة نظام تسليم المفتاح.

ويشمل نطاق الأعمال "من التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل SCADA/ EMS، نظام 48 VDCK RTUK، أعمال بناء مركز الاتصالات والتحكم".

وتأسست شركة السويدي إليكتريك عام 1938 من قبل عائلة السويدي، وتعمل في مجال تصنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية بمختلف أنواعها وتوفير حلول مشروعات المقاولات، وتمتلك الشركة 22 منشأة صناعية في 15 دولة.