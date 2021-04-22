تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:16 ص الخميس 22 أبريل 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، إلى مستوى 10641 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.21%، إلى مستوى 10642 نقطة.

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