أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:15 م الأربعاء 21 أبريل 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، والإسكندرية، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار بنك القاهرة بنك مصر

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