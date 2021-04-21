أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، والإسكندرية، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.