أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.45% في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبلغ سعر الأوقية 1786.80 دولار في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1778.75 دولار.
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