أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.45% في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1786.80 دولار في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1778.75 دولار.