أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية جلسة اليوم الأربعاء

09:48 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية جلسة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.45% في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1786.80 دولار في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة أمس 1778.75 دولار.

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