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قفزة كبيرة آخر يومين.. كيف تغيرت أسعار الذهب بمصر في أسبوع؟

04:00 م الجمعة 02 أبريل 2021
قفزة كبيرة آخر يومين.. كيف تغيرت أسعار الذهب بمصر في أسبوع؟

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب خلال آخر يومين، وزاد سعر الجرام 15 جنيها، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي، لكنه حقق تراجعا كبيرا خلال التعاملات الأسبوعية.

وانخفض سعر الجرام على مدار الأسبوع نحو 5 جنيهات، ليسجل اليوم 757 جنيها مقابل 762 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 648.9 جنيه، وعيار 24 نحو 865.2 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6056 جنيها.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس، في السوق المحلي وزاد الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة، ثم واصلت الارتفاع خلال تعاملات اليوم.

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أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24
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