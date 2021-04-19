مصر للألومنيوم: قرار رسوم الوقاية أنقذ الصناعة في مصر ولا نهدف لاحتكار السوق

كتبت شيماء حفظي

قال مصدر بشركة مصر للألومنيوم لمصراوي إن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على الألومنيوم جاء "منصفا" للصناعة المحلية ورفع الضرر الجسيم عليها من تدفق الواردات بكميات كبيرة وأسعار متدنية من الصين ودول الخليج.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت الأسبوع الماضي فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات.

وأضاف المصدر لمصراوي أن القرار جاء أسوة بما تم إقراره من رسوم سابقة للحديد.

وتكبدت الشركة خسائر فادحة قدرت ب 1.7 مليار جنيه العام المالي السابق بسبب إغراق السوق بكميات كبيرة وقد جاء القرار بناء على الشكوى المقدمة من جانب مصر للألومنيوم والبدء في التحقيق فيها مع كافة الأطراف المعنية ومراجعة منظمة التجارة العالمية والتي أيدت فرض رسوم وقاية قدرها 16.5 % للسنة الأولى.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي من جانب وزارة التجارة والصناعة بهدف تحجيم وتنظيم المعدن الوارد من الخارج دون أية ممارسات احتكارية أسوة بما تم بباقي دول العالم (أمريكا – دول أوروبا).

وقال إن أهم إيجابيات القرار في تحجيم الواردات من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج مما لحق ضرر جسيم للمنتج المصري وعدم قدرته للمنافسة داخليا وخارجيا مشيرا إلى عمل التوازن المطلوب وتكافؤ الفرص لكافة المنتجين والموردين بالسوق بشكل عادل لكافة الأطراف بالسوق كذلك توفير المعدن المحلي يوفر المزيد من العملة الصعبة للدولة.

وأوضح المصدر أن مصر للألومنيوم تؤكد دعم تسليمات السوق المحلي بأسعار التكلفة ووفقا للأسعار العالمية المعلنة يوميا بهدف تعظيم وزيادة المكون المحلي بالصناعة المحلية لكافة منتجات الألومنيوم بكافة القطاعات.

وأضاف أن الشركة ليس لديها أي نية في رفع الأسعار بشكل يؤدي إلى توقف تشغيل المصانع وأن الشركة لها سياسة تسعيرية ثابتة تتناسب مع آليات السوق العالمي وتراعي تماما كافة عناصر التكلفة مما يحقق الاستفادة لكافة الأطراف والصناعة المحلية ككل.

ويتوزع إنتاج الشركة بين 50% للسوق المحلي، و50% للتصدير، وتوقع المصدر زيادة المبيعات المحلية لتصل إلى حوالي 14 ألف طن شهرياً.

وتعمل شركة "مصر للألومنيوم" بطاقة إنتاجية تصل إلى 320 ألف طن سنويا عن طريق 552 خلية إنتاج، وتسعى الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن عن طريق مشروع تطوير "الخط السابع" ب 184 خلية إنتاج.