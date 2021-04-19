الضرائب: 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية

09:56 ص الإثنين 19 أبريل 2021
الضرائب: 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية

رضا عبد القادر

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتبارية، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري، بحسب بيان من المصلحة اليوم الاثنين.

وطالب عبد القادر الممولين من الأشخاص الاعتبارية سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وذكر أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه.

أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه، وفقا لعبد القادر.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع هذا المجتمع.

رضا عبد القادر مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية الضرائب

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