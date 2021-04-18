البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الأحد 18 أبريل 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.72% إلى مستوى 10215 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.27%، إلى مستوى 10143 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI اسهم البورصة

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