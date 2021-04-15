أسعار الذهب في مصر تعود إلى الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام رمضان
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، ثالث أيام رمضان، مقارنة بمستواه أمس.
وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت بشكل طفيف أمس وهبط الجرام جنيهًا واحدًا.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 762 جنيهًا مقابل 761 جنيهًا، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.
وعالميًا صعدت أسعار الذهب بنسبة بلغت 0.62% مقارنة بختام جلسة تداول أمس؛ ليسجل سعر الأوقية 1747.1 دولار في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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