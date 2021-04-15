أسعار الذهب في مصر تعود إلى الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام رمضان

12:37 م الخميس 15 أبريل 2021
أسعار الذهب في مصر تعود إلى الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام رمضان

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، ثالث أيام رمضان، مقارنة بمستواه أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت بشكل طفيف أمس وهبط الجرام جنيهًا واحدًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 762 جنيهًا مقابل 761 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

وعالميًا صعدت أسعار الذهب بنسبة بلغت 0.62% مقارنة بختام جلسة تداول أمس؛ ليسجل سعر الأوقية 1747.1 دولار في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب اليوم جرام الذهب

الخبر التالى:

30 % ارتفاعا بأسعار الحلل الألومنيوم.. وتوقعات بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قبل اجتماع المركزي في أبريل.. ما شهادات الادخار الأعلى عائدا في السوق؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا