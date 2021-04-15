وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للتطوير العقاري

11:51 ص الخميس 15 أبريل 2021
وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للتطوير العقاري

كتبت- شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور أحمد سالم آل سودين رجل الأعمال الإماراتي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، فرص الاستثمار في الشركات التابعة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الجانبين أكدا العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، والحرص على المضي قدما نحو تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وتناول اللقاء التباحث حول سبل وفرص التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار الحرص على تنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من فرص الشراكة في بعض مشروعات الشركات التابعة للوزارة في مجال التطوير العقاري، والقطاع السياحي والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والصباغة والتجهيز.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام الاتحاد العربي للتطوير العقاري التطوير العقاري

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