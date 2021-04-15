أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في ثالث أيام رمضان

10:20 ص الخميس 15 أبريل 2021
أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في ثالث أيام رمضان

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، ثالث أيام رمضان، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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