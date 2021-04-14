البورصة تهوي للجلسة الثانية على التوالي في نهاية تعاملات اليوم

01:47 م الأربعاء 14 أبريل 2021
البورصة تهوي للجلسة الثانية على التوالي في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 1.85% إلى مستوى 10115 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.64%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 69.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 53.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 16.6 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة يرجع إلى بيع مؤسسات أجنبية لبعض الأسهم القيادية، بالإضافة إلى بعض الظروف الاقتصادية للشركات المؤثرة دفعتها لبيع الأسهم أو تقليل محافظها في البورصة المصرية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.38%، إلى مستوى 10305 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر الأسهم الصغيرة المستثمرين الأجانب

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