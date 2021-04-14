ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر ثاني أيام رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 762 جنيهًا مقابل 761 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

وعالميًا، هطبت أسعار الذهب بنسبة تراجع بلغت 0.11%؛ ليسجل سعر الأوقية 1743.5 دولار، في الساعة 12:23 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.