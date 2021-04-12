7.7 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم خلال مارس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي بلغت نحو 7 مليارات و651 مليونًا و226 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 16 ألفًا و161 شهادة جمركية "وارد نهائي"، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وذكر أن من بين أصناف هذه السلع والبضائع القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن "شهادات الوارد" بلغت 2 مليار و43 مليونًا و468 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات و599 مليونًا و222 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 10 آلاف و665 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس.

وأشار إلى أنه تم تحصيل "رسم صادر" عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3 ملايين و552 ألف جنيه.