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تراجع طفيف بالبورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

03:01 م الخميس 01 أبريل 2021
تراجع طفيف بالبورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10564 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 81.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 14.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 96.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.6% إلى مستوى 10568 نقطة.

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