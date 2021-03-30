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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:05 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.1 و2.2 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.2 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس البصل

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