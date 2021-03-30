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أسعار الذهب العالمية تهبط مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

10:04 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
أسعار الذهب العالمية تهبط مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.45%، مقارنة بختام جلسة أمس.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1704.5 دولار، في تمام الساعة 9:22 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1712.2 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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