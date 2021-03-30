أسعار الذهب العالمية تهبط مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.45%، مقارنة بختام جلسة أمس.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1704.5 دولار، في تمام الساعة 9:22 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1712.2 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.
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