أسعار الذهب العالمية تهبط مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.45%، مقارنة بختام جلسة أمس.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1704.5 دولار، في تمام الساعة 9:22 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1712.2 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.