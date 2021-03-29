أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع
09:56 ص الإثنين 29 مارس 2021
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.35%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1726.4 دولار,،في تمام الساعة 9:24 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.
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