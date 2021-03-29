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أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

09:56 ص الإثنين 29 مارس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.35%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1726.4 دولار,،في تمام الساعة 9:24 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب سعر الذهب

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