تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور, مقارنة بأسعار أمس, ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا,

كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا, بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا, وكما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري, اليوم, بين 110 جنيهات و170 جنيهًا،, وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.