المالية تعدل توقعاتها لمتوسط أسعار البترول خلال العام المالي الحالي



كتب- مصطفى عيد:

عدلت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر برميل البترول لخام برنت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى بين 52 و56 دولارا مقارنة بتقديراتها في مشروع الموازنة مع بداية تطبيقها في يوليو الماضي عند 61 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2020-2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وقالت الوزارة في التقرير إنه تم توقع سعر برميل برنت مستقبليا باستخدام متوسط عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولي لأسعار البترول في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كما يتم أيضا الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

وأضافت الوزارة أنه تم تغيير سعر خام برميل البرنت عند 52-56 دولارا للبرميل بدلا من 61 دولارا للبرميل في بداية العام عند إعداد الموازنة، حيث تم احتساب ذلك السعر في ضوء الانخفاض الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط في ظل تفشي جائحة كورونا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي عليه نتيجة لتدهور النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن هذا التراجع أدى إلى قيام منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول بخفض الإنتاج للحفاظ على مستوى الأسعار لتتماشى مع انخفاض الطلب العالمي، مما دفع الأسعار في نهاية الأمر لمعاودة الارتفاع مؤخرا.

وكانت أسعار النفط شهدت تراجعا تاريخيا لتصل إلى 41 دولارا للبرميل في عام 2020 مقابل 61 دولارا للبرميل عام 2019 إثر انخفاض الطلب العالمي من ناحية، نتيجة لتدهور النشاط الاقتصادي، وبسبب قيام الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج تماشيا مع انخفاض الطلب العالمي، وفقا للتقرير.

ولكن الأسعار ارتفعت مؤخرا بشكل كبير لتصل إلى بين 60 و70 دولارا للبرميل لخام برنت.

وتنتظر مصر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الثلث الأول من الشهر المقبل لتحديد أسعار البنزين والسولار لمدة 3 أشهر جديدة مع التوقعات بتثبيتها رغم ارتفاع الأسعار العالمية في الفترة الأخيرة.