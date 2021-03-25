مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة 1.5% بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 1.57% إلى مستوى 10870 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 3.53 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 22.44 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 3.56 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 2.2% إلى مستوى 10702 نقطة.