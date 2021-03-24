تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الجمبرى ثابتا بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.