البورصة تواصل النزيف الحاد والمؤشر الرئيسي يهبط بنسبة 1.6%
كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة المصرية نزيفها الحاد خلال أول 50 دقيقة من جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في أول ساعة إلا 10 دقائق من الجلسة بنسبة بلغت 1.64% إلى مستوى 10365 نقطة.
بينما تهاوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.64%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.71%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، بسبب الضغوط البيعية في الأسهم، نتيجة التراجعات التي حدثت على مدار الأيام الماضية.
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