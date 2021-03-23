البورصة تواصل النزيف الحاد والمؤشر الرئيسي يهبط بنسبة 1.6%

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية نزيفها الحاد خلال أول 50 دقيقة من جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في أول ساعة إلا 10 دقائق من الجلسة بنسبة بلغت 1.64% إلى مستوى 10365 نقطة.

بينما تهاوى مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.64%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.71%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 2.45% إلى مستوى 10537 نقطة، بسبب الضغوط البيعية في الأسهم، نتيجة التراجعات التي حدثت على مدار الأيام الماضية.