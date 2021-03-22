البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.13% إلى مستوى 10788 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.06% إلى مستوى 10802 نقطة.
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