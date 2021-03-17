الضرائب توضح عقوبة التأخر في تقديم الإقرارات وتؤكد عدم مد المهلة

كتب- مصطفى عيد:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات أو المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرار تهم الضريبية إلكترونيًا قبل نهاية مهلة تقديم الإقرار في 31 مارس الجاري، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن يفرض غرامة على المتأخر تصل في حدها الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وفي حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.

وأضاف أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأكد عبد القادر أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددًا على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي، خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفني للممولين.

وأشار إلى حرص المصلحة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي، وذلك لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، وخاصة الإقرار الضريبي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأوضح عبد القادر أن توفير هذا الدعم للممولين يكون من خلال تواجد فرق للدعم الفني المجاني في 227 مأمورية ، و29 فرعا للحاسب الآلي، و20 مكتبا للإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى المحافظات للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات.

وذكر أن الدعم يتضمن أيضا توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التي يتم عقدها "أون لاين" ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتي تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابي مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن (16395)، أو البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg) وذلك في إطار السعي المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.