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أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

09:55 ص الأربعاء 17 مارس 2021
أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.18%، مقارنة بختام جلسة أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار أوقية الذهب إلى 1734.5دولارًا، في تمام الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت أسعار الذهب في ختام جلسة أمس 1731.40 دولارا، بحسب الوكالة.

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