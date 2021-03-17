أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.18%، مقارنة بختام جلسة أمس.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار أوقية الذهب إلى 1734.5دولارًا، في تمام الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجلت أسعار الذهب في ختام جلسة أمس 1731.40 دولارا، بحسب الوكالة.
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