أسعار الذهب العالمي تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.18%، مقارنة بختام جلسة أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار أوقية الذهب إلى 1734.5دولارًا، في تمام الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت أسعار الذهب في ختام جلسة أمس 1731.40 دولارا، بحسب الوكالة.