تبدأ من 1898 جنيهًا.. قيمة الأقساط الشهرية في مبادرة إحلال السيارات



كتبت- ياسمين سليم:

أتاحت وزارة المالية أسعار وماركات السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، حال سداد سعرها نقديًا.

كما نشرت قيمة الأقساط الشهرية لكل سيارة حسب سن العميل وفئة السيارات ومدة السداد التي تتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة يشارك 7 أنواع سيارات في المبادرة ونحو 21 طرازًا من هذه السيارات من 4 شركات مختلفة.

وبلغ أقل سعر في السيارات المشاركة "لادا جراتنا" فئة "MT" بسعر 145.8 ألف جنيه أما أعلى سعر في السيارات فهي سنترا B17 فئة Mide بسعر 279.09 ألف جنيه.

وستقدم وزارة المالية حافزًا نسبته 10% للسيارات الملاكي من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه.

ويقدم البنك المركزي تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة بسعر 3% فائدة عائد مقطوع، بخلاف مصاريف مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات والأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وبلغ أقل قسط شهري للسيارة لادا جرانتا فئة MT بقيمة 2436 جنيهًا شهريًا في حال كان سن العميل 26 أو 27 عامًا.

أما أعلى قسط شهري فكان من نصيب السياراة سنترا B17 فئة Mide بقيمة 5142 جنيهًا، في حال كان العميل عمره 65 عامًا.

أما بالنسبة للقسط الشهري على 10 سنوات فأقل قسط كان من نصيب لادا جرانتا فئة MT بقيمة شهرية 1898 جنيهًا في حال كان عمر العميل من 24 إلى 27 عامًا.

وبلغ أعلى قسط على السياراة سنترا B17 فئة Mide بقيمة 4167 جنيهًا، في حال كان العميل عمره 65 عامًا.

وقالت الوزارة أن القسط الشهري يتضمن وثيقتي التأمين على السيارة والحياة، بالإضافة إلى تغطية تأمينية إضافية مجانية لجميع المشتركين في المبادرة تتمثل في تأمين على الحوادث لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة في حادث سيارة أو العجز الكلي في الحادث.

وتوضح الملفات الحالية أنواع السيارات وأسعارها وقيمة الأقساط التي سيسددها العميل سواء كان على مدار 7 أو 10 سنوات، وفقًا للموقع الرسمي للمبادرة.