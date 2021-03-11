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أسعار الذهب في مصر تصعد اليوم الخميس.. والجرام يزيد 10 جنيهات

12:53 م الخميس 11 مارس 2021
أسعار الذهب في مصر تصعد اليوم الخميس.. والجرام يزيد 10 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 755 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 656 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب بقيمة بلغت 9.3 دولار في الأوقية؛ ليسجل سعر الأوقية 1736.08 دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الأول الثلاثاء بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، وذلك بعد موجة انخفاض كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن يستقر خلال تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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