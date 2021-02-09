ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 5 قروش و25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار البصل والكوسة 25 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات