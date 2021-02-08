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شركة مصر للألومنيوم تثبت أسعارها خلال فبراير

11:13 ص الإثنين 08 فبراير 2021
شركة مصر للألومنيوم تثبت أسعارها خلال فبراير

شركة مصر للألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت تثبيت أسعارها بالأسواق الشهر الجاري بعد صعودها المستمر خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضاف حنفي، أن سعر طن السلك سجل 37650 جنيه، وسعر طن السلندرات 37500 جنيه، ، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر طن اللفائف 6 ملي نحو 43300 جنيه، وسعر طن اللفائف البارد 45500 جنيه، ، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب حنفي.

وكانت أسعار الألومنيوم ارتفعت على مدار ال3 أشهر الماضية بالأسواق، وذلك مع ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

شركة مصر للألومنيوم محمد حنفي الصناعات المعدنية الألومنيوم

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