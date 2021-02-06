أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.12% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1814.1 دولار بزيادة قدرها 20 دولارًا تقريبًا، في نهاية جلسة الأسبوع الماضي.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية