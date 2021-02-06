أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تعاملات الأسبوع
09:52 ص السبت 06 فبراير 2021
القاهرة- وكالات:
قفزت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.12% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1814.1 دولار بزيادة قدرها 20 دولارًا تقريبًا، في نهاية جلسة الأسبوع الماضي.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية
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