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أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تعاملات الأسبوع

09:52 ص السبت 06 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمية تقفز في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 1.12% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1814.1 دولار بزيادة قدرها 20 دولارًا تقريبًا، في نهاية جلسة الأسبوع الماضي.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب

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