مبيعات محلية وعربية تهبط البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 11619 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 55.03 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 29.81 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 84.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 11637 نقطة.
الخبر التالى:شعبة العمالة تكشف تأثير تعليق دخول السعودية على المصريين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167013
عدد المصابين
-
130514
عدد المتعافين
-
9407
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103875920
عدد المصابين
-
75581222
عدد المتعافين
-
2246215
عدد الوفيات
إعلان