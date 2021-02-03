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مبيعات محلية وعربية تهبط البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:58 م الأربعاء 03 فبراير 2021
مبيعات محلية وعربية تهبط البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 11619 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 55.03 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 29.81 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 84.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 11637 نقطة.

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