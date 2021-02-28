تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياته أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 776 جنيها، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 887 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيهات.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.