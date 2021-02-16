وزير البترول يبحث مع بي بي المشروعات المشتركة وتطور أسعار النفط والغاز

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع وفد من شركة بي بي البريطانية الموقف الحالي لمشروعات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة البريطانية في مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تطورات مستويات أسعار البترول والغاز العالمية في ظل التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا على الأسواق العالمية.

وضم وفد شركة بي بي البريطانية ديف سانيال نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون، وجوردون بيريل نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات.

وأشار الملا، خلال اللقاء، إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات المتميزة مع الشركات الأجنبية ومنها "بي بي" التي تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للقطاع، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات والفرص التي يمكن من خلالها دعم هذا التعاون الاستراتيجي.

وقال إن الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها مؤخراً مع عدد من الشركات العالمية الكبرى تهدف إلى دفع عجلة النشاط البترولي، وسرعة إضافة احتياطيات جديدة لثروات مصر البترولية.

وأضاف الوزير أن منتدى غاز شرق المتوسط يوفر مزايا اقتصادية كبيرة لكافة الدول الأعضاء وليس مصر فقط، حيث سيسهل عمل الشركات في منطقة شرق المتوسط في إطار منظومة التكامل والترابط بين الدول الأعضاء والتي تعد أحد أهم مبادئ المنتدى.

وأكد أن مصر تلتزم بالاتفاقيات الدولية الساعية للحفاظ على المناخ والبيئة، وتعمل حالياً على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في العديد من الأنشطة لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة سواء في تموين السيارات وتوصيله للمنازل أو في توفير احتياجات المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء مصر.

وذكر الوزير أن مصر تنفذ حالياً خطة استراتيجية لرفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة في ظل تطور تكنولوجيات الطاقة المتجددة وانخفاض تكاليف المعدات المستخدمة بها، كما تسعى مصر أيضاً لاستغلال الهيدروجين واستخدامه كمصدر للطاقة الخضراء النظيفة.

من جانبه، أكد ديف سانيال أن شركة بي بي لديها ثقة كبيرة في مناخ مصر الجاذب للاستثمارات وتنظر لمستقبل أعمالها في مصر نظرة إيجابية متفائلة، حيث تعتبر الشركة أن مصر إحدى أهم المحطات في أنشطة الشركة على المستوى العالمي.

وقال إن الشركة تطمح في زيادة أنشطتها في العديد من المجالات الأخرى خاصة في تجارة الغاز المسال بالإضافة إلى تجارة وتداول المنتجات البترولية من خلال الشركات الأخرى التابعة لها, وذلك لأن مصر تتمتع بسوق كبير وتمتلك من المقومات ما يؤهلها للتوسع في أنشطة التجارة، مثمناً العلاقات المتميزة والدعم الذي تحظى به شركته من وزارة البترول.

واستعرض جوردون بيريل آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية حقل ريفين في إطار المرحلة الثالثة من مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل العميقة بالبحر المتوسط والذي قارب على بدء الإنتاج منه خلال الفترة القادمة.

وأكد بيريل التزام شركة بي بي بضخ الاستثمارات والتركيز على أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول خاصة في المياه العميقة.

وشهد اللقاء استعراض برامج تدريب الكوادر البشرية للإدارة المتوسطة والتي ساهمت فيه شركة بي بي بقوة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بالإضافة إلى استعراض خطط الوزارة للاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية خلال الفترة القادمة، بحسب البيان.

وحضر المباحثات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ومجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وكريم علاء الرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا بشركة بي بي.