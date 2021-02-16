تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و21 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، بحسب بيانات موقع العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري اليوم، بين 45 و51 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.