أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:16 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والملوخية والجوافة بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والبرتقال السكري بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الكوسة الملوخية

الخبر التالى:

تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا