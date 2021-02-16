ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والملوخية والجوافة بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والبرتقال السكري بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.